Ночная ракетная атака: во Львове «прилет» в жилой дом, есть погибшие (видео)

Минувшей ночью враг атаковал Украину ракетами. Наиболее трагичные последствия атаки — во Львове. По состоянию на 7:00 6 июля полиция сообщает о четверых погибших и девяти раненых.

«В результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах. Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибли четыре человека, травмированы — девять. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, эвакуировали — 64», — сообщила о последствиях ночной ракетной атаки по Львову пресс-служба Нацполиции Украины.

Видео с места «прилета» опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский. «Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», — подписал он снятые дроном кадры разрушений.

Мэр Львова Андрей Садовой назвал ночную атаку одной из самых масштабных на гражданскую инфраструктуру за все время вторжения РФ. По его данным, разрушено более 50 квартир. Еще сотни будут нуждаться с ремонтных работах (например, замене окон).

«ГСЧСники еще работают, и так выглядит, что будут еще погибшие», — предположил Садовой.

На месте ракетного удара развернули мобильные полицейские пункты, работают психологи.