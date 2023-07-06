Нічна ракетна атака: у Львові “приліт” по житловому будинку, є загиблі (відео)

Минулої ночі ворог атакував Україну ракетами. Найбільш трагічні наслідки атаки – у Львові. Станом на 7:00 6 липня поліція повідомляє про чотирьох загиблих та дев’ятьох поранених.

“Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло чотири людини, травмовано – дев’ять. Співробітники ДСНС врятували сім осіб, евакуювали – 64“, – повідомила про наслідки нічної ракетної атаки у Львові пресслужба Нацполіції України.

Відео з місця прильоту опублікував Президент України Володимир Зеленський. “Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна”, – підписав він зняті дроном кадри руйнувань.

Мер Львова Андрій Садовий назвав нічну атаку однією з наймасштабніших на цивільну інфраструктуру за весь час вторгнення РФ. За його даними, зруйновано понад 50 квартир. Ще сотні потребуватимуть ремонтних робіт (наприклад, заміни вікон).

“ДСНСники ще працюють, і так виглядає, що будуть ще загиблі”, – припустив Садовий.

На місці ракетного удару розгорнули мобільні поліцейські пункти, працюють психологи.