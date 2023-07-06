Ракетная атака по Львову: четверо погибших, 37 раненых, объявлен траур

Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате удара российскими «Калибрами» минувшей ночью.

О принятом решении сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.

Вечная Память», — написал он в telegram.

Ранее в МВД сообщили последние данные о количестве пострадавших в результате «прилета» по жилому дому.

«По предварительным данным в результате ракетной атаки российских оккупантов погибли четыре человека, пострадали 37. Спасены 7 человек, эвакуированы — 64 человека. На месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома», — отметили в пресс-службе министерства.