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Ракетная атака по Львову: четверо погибших, 37 раненых, объявлен траур

Происшествия 12:32   06.07.2023
Оксана Горун
Ракетная атака по Львову: четверо погибших, 37 раненых, объявлен траур Фото: telegram Андрея Садового

Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате удара российскими «Калибрами» минувшей ночью.

О принятом решении сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.
Вечная Память», — написал он в telegram.

Ранее в МВД сообщили последние данные о количестве пострадавших в результате «прилета» по жилому дому.

«По предварительным данным в результате ракетной атаки российских оккупантов погибли четыре человека, пострадали 37. Спасены 7 человек, эвакуированы — 64 человека. На месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома», — отметили в пресс-службе министерства.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 12:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате удара российскими «Калибрами» минувшей ночью".