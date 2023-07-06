Ракетная атака по Львову: четверо погибших, 37 раненых, объявлен траур
Фото: telegram Андрея Садового
Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате удара российскими «Калибрами» минувшей ночью.
О принятом решении сообщил мэр города Андрей Садовой.
«Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.
Вечная Память», — написал он в telegram.
Ранее в МВД сообщили последние данные о количестве пострадавших в результате «прилета» по жилому дому.
«По предварительным данным в результате ракетной атаки российских оккупантов погибли четыре человека, пострадали 37. Спасены 7 человек, эвакуированы — 64 человека. На месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома», — отметили в пресс-службе министерства.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 12:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате удара российскими «Калибрами» минувшей ночью".