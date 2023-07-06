Росіяни обстріляли село на Харківщині і поранили 71-річну жінку – ХОВА

Внаслідок обстрілу жінка отримала осколкові поранення лівого стегна та забій хребта, повідомили у ХОВА.

«Сьогодні близько 11:00 окупанти обстріляли село Чернещина Борівської громади Ізюмського району. В результаті ворожого удару постраждала 71-річна місцева жителька. Медики діагностували у жінки осколкові поранення лівого стегна та забій хребта. Потерпілу доставили до лікарні», – розповіли в ХОВА.