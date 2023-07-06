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Росіяни обстріляли село на Харківщині і поранили 71-річну жінку – ХОВА

Події 14:29   06.07.2023
Оксана Якушко
Росіяни обстріляли село на Харківщині і поранили 71-річну жінку – ХОВА

Внаслідок обстрілу жінка отримала осколкові поранення лівого стегна та забій хребта, повідомили у ХОВА.

«Сьогодні близько 11:00 окупанти обстріляли село Чернещина Борівської громади Ізюмського району. В результаті ворожого удару постраждала 71-річна місцева жителька. Медики діагностували у жінки осколкові поранення лівого стегна та забій хребта. Потерпілу доставили до лікарні», – розповіли в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 14:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу жінка отримала осколкові поранення лівого стегна та забій хребта, повідомили у ХОВА.".