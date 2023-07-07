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Пожар в результате обстрела вспыхнул в хвойном лесу на Харьковщине

Происшествия 23:12   07.07.2023
Оксана Якушко
Пожар в результате обстрела вспыхнул в хвойном лесу на Харьковщине

7 июля в результате вражеского обстрела вспыхнул хвойный лес вблизи села Кучеровка Купянского района, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар тушили 2 оперативных отделения спасателей на автоцистернах и один аварийно-спасательный автомобиль.

К моменту их прибытия горела хвойная подстилка леса на площади около 3 га.


Спасатели остановили пламя, двигавшееся на частный сектор, расположенный неподалеку от хвойного леса.

Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 23:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 июля в результате вражеского обстрела вспыхнул хвойный лес вблизи села Кучеровка Купянского района, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".