Пожар в результате обстрела вспыхнул в хвойном лесу на Харьковщине
7 июля в результате вражеского обстрела вспыхнул хвойный лес вблизи села Кучеровка Купянского района, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар тушили 2 оперативных отделения спасателей на автоцистернах и один аварийно-спасательный автомобиль.
К моменту их прибытия горела хвойная подстилка леса на площади около 3 га.
Спасатели остановили пламя, двигавшееся на частный сектор, расположенный неподалеку от хвойного леса.
Жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 23:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 июля в результате вражеского обстрела вспыхнул хвойный лес вблизи села Кучеровка Купянского района, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".