Пожар в результате обстрела вспыхнул в хвойном лесу на Харьковщине

7 июля в результате вражеского обстрела вспыхнул хвойный лес вблизи села Кучеровка Купянского района, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар тушили 2 оперативных отделения спасателей на автоцистернах и один аварийно-спасательный автомобиль.

К моменту их прибытия горела хвойная подстилка леса на площади около 3 га.



Спасатели остановили пламя, двигавшееся на частный сектор, расположенный неподалеку от хвойного леса.

Жертв и пострадавших нет.