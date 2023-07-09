В Харькове на пожаре погибла женщина

Ночью в Харькове произошел пожар в частном доме на ул. Купянской, 44.

Пожар случился в 01:07 ночи 9 июля по причине, не связанной с боевыми действиями, сообщили в ГСЧС.

«Событие возникло в частном доме по адресу: г. Харьков, ул. Купянская, 44. К моменту прибытия спасателей площадь, охваченная огнем, составила около 120 кв. м. Частный дом очень старой застройки горел почти весь. Он был полностью построен из древесины, поэтому огонь стремительно распространился на такую площадь. Во время проведения разведки в одной из комнат спасатели обнаружили тело погибшей хозяйки», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели установили, что погибшей было 55 лет.

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«На месте происшествия работали три оперативных отделения ГСЧС. Они локализовали огонь уже в 1:43. До 05:00 продолжалась его окончательная ликвидация и разборка завалов разрушенных деревянных конструкций дома», — проинформировали спасатели.

Причину возникновения пожара еще устанавливают.