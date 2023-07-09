На Харьковщине из-за обстрела случился пожар в хвойном лесу

О ЧП в Изюмском районе на Харьковщине сообщили в ГСЧС.

О пожаре спасателям сообщили в 16:17 8 июля. Огонь возник из-за вражеского обстрела.

«В результате обстрела загорелась хвойная подстилка в лесном массиве Сеньковского лесничества, что вблизи с. Загрызино Боровской громады Изюмского района. К месту пожара были направлены спасатели 60-й ГПСЧ и их коллеги из Луганского гарнизона ГСЧС. Всего две единицы техники и 10 человек личного состава. Им на помощь также поспешили пожарные ведомственной пожарной охраны лесничества на одной автоцистерне», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К моменту, когда спасатели и лесники добрались на место события, огонь уже охватил 1,5 га. Ликвидировать его удалось к 19:00. Жертв и пострадавших нет.

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Всего за сутки в Харьковской области случилось девять пожаров. Пожар в лесу — единственный, вызванный вражескими обстрелами.

Использовано иллюстративное фото.