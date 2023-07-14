Жертв и пострадавших за сутки на Харьковщине нет — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, как прошли последние 24 часа на Харьковщине.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В частности под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и другие. В районах Кисловки и Котляровки Купянского района российские оккупанты применяли боевую авиацию», — сообщил Синегубов.

Он проинформировал, что жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировали.