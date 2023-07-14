Жертв и пострадавших за сутки на Харьковщине нет — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, как прошли последние 24 часа на Харьковщине.
«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В частности под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и другие. В районах Кисловки и Котляровки Купянского района российские оккупанты применяли боевую авиацию», — сообщил Синегубов.
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Он проинформировал, что жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировали.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, как прошли последние 24 часа на Харьковщине".