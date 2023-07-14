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Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба

Происшествия 07:11   14.07.2023
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ проинформировал об очередной атаке «Шахедами» по Украине, а также обстрелах Харьковской области и ситуации на фронте.

«Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется», — сказано в утренней сводке Генштаба.

О взрывах минувшей ночью сообщал начальник Криворожской ГВА Александр Вилкул.

О работе ПВО информировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. На юге вражеский налет совпал с грозой. Информации о «прилетах» в Одессе нет.

В Харькове тревога звучала несколько раз за ночь. В 6:05 ее объявили очередной раз. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе атаки вражеских БПЛА.

В течение суток армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов на Северском и Слобожанском направлениях. Среди них — Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении под ударом были Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск. Также Генштаб зафиксировал авиаудары по Ветеринарному, Кисловке и Котляровке.

В целом по Украине враг нанес 52 авиационных удара и около 50 обстрелов из РСЗО. Наступательные усилия армия РФ сосредотачивает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло около 30 боевых столкновений.

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«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию электронной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы», — перечислили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 07:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал об очередной атаке «Шахедами» по Украине, а также обстрелах Харьковской области и ситуации на фронте".