Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба

Генштаб ВСУ проинформировал об очередной атаке «Шахедами» по Украине, а также обстрелах Харьковской области и ситуации на фронте.

«Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется», — сказано в утренней сводке Генштаба.

О взрывах минувшей ночью сообщал начальник Криворожской ГВА Александр Вилкул.

О работе ПВО информировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. На юге вражеский налет совпал с грозой. Информации о «прилетах» в Одессе нет.

В Харькове тревога звучала несколько раз за ночь. В 6:05 ее объявили очередной раз. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе атаки вражеских БПЛА.

В течение суток армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов на Северском и Слобожанском направлениях. Среди них — Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении под ударом были Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск. Также Генштаб зафиксировал авиаудары по Ветеринарному, Кисловке и Котляровке.

В целом по Украине враг нанес 52 авиационных удара и около 50 обстрелов из РСЗО. Наступательные усилия армия РФ сосредотачивает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло около 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию электронной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы», — перечислили в Генштабе.