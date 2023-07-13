Враг атакует на Купянском направлении, продолжаются тяжелые бои — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации на фронте на востоке и юге.

«Сегодня, как и вчера, на востоке горячо. Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага, и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои», — сообщила Маляр.

Она отметила, что на южном фланге Бахмутского направления у ВСУ есть продвижение – с боями и мощным сопротивлением врага. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно.

Наступление продолжается на юге Украины.

«На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось «, – проинформировала Маляр.