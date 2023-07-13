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Враг атакует на Купянском направлении, продолжаются тяжелые бои — Маляр

Происшествия 22:06   13.07.2023
Оксана Горун
Враг атакует на Купянском направлении, продолжаются тяжелые бои — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации на фронте на востоке и юге.

«Сегодня, как и вчера, на востоке горячо. Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага, и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои», — сообщила Маляр.

Она отметила, что на южном фланге Бахмутского направления у ВСУ есть продвижение – с боями и мощным сопротивлением врага. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно.

Наступление продолжается на юге Украины.

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«На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось «, – проинформировала Маляр.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 22:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации на фронте на востоке и юге".