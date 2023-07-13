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Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр

Події 22:06   13.07.2023
Оксана Горун
Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті на сході та півдні.

“Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче. Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої”, – повідомила Маляр.

Вона зазначила, що на південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ мають просування – з боями та потужним опором ворога. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно.

Наступ триває на півдні України.

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“На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зараз переміщує підрозділи та застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась”, – поінформувала Маляр.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 22:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті на сході та півдні".