Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті на сході та півдні.
“Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче. Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої”, – повідомила Маляр.
Вона зазначила, що на південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ мають просування – з боями та потужним опором ворога. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно.
Наступ триває на півдні України.
Читайте також: Синєгубов – про ситуацію на кордоні та Куп’янському напрямку: “Вони “мігрують”
“На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зараз переміщує підрозділи та застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась”, – поінформувала Маляр.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 22:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті на сході та півдні".