Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті на сході та півдні.

“Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче. Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої”, – повідомила Маляр.

Вона зазначила, що на південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ мають просування – з боями та потужним опором ворога. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно.

Наступ триває на півдні України.

“На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зараз переміщує підрозділи та застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась”, – поінформувала Маляр.