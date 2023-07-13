Синєгубов – про ситуацію на кордоні та Куп’янському напрямку: “Вони “мігрують”
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у інтерв’ю “Укрінформу” розповів, що робить армія РФ поблизу Харківської області.
Найнебезпечнішим напрямком начальник ХОВА назвав Куп’янський. На півночі ворог зайнятий не наступом, а обороною.
“Наразі противник зі свого боку кордону намагається укріпити Бєлгородський напрямок, тобто будує там фортифікаційні споруди. Ми також продовжуємо зміцнювати оборону, і зараз акцент – на Куп’янському напрямку, бо він найнебезпечніший.”, – зазначив Синєгубов.
За його інформацією, кількість окупантів на Куп’янському напрямку суттєво змінюється – від п’яти до 20 тисяч осіб.
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“Вони “мігрують”, проводять ротації, відновлення. Тому сказати, що це саме штурмові війська, які готові заходити на Куп’янський напрямок – ні, не той випадок. Однак штурмові дії з боку ворога відбуваються щодня. Як і висування диверсійно-розвідувальних груп”, – зазначив начальник ХОВА.
Нагадаємо, військовий оглядач Костянтин Машовець вважає Куп’янський напрямок одним із тих, де армія РФ може завдати раптового і потужного удару. За його інформацією, там зосереджені відносно професійні та добре організовані сили ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 17:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у інтерв’ю “Укрінформу” розповів, що робить армія РФ поблизу Харківської області".