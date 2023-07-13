Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» рассказал, что делает армия РФ поблизости от Харьковской области.

Самым опасным направлением начальник ХОВА назвал Купянское. На севере враг занят не наступлением, а обороной.

«В настоящее время противник со своей стороны границы пытается укрепить Белгородское направление, то есть строит там фортификационные сооружения. Мы также продолжаем укреплять оборону, и сейчас акцент – на Купянском направлении, потому что оно самое опасное», — отметил Синегубов.

По его информации, количество оккупантов на Купянском направлении существенно изменяется — от пяти до 20 тысяч человек.

«Они «мигрируют», проводят ротации, восстановление. Поэтому сказать, что это именно штурмовые войска, которые готовы заходить на Купянское направление – нет, не тот случай. Однако штурмовые действия со стороны врага происходят каждый день. Как и выдвижение диверсионно-разведывательных групп», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, военный обозреватель Константин Машовец считает Купянское направление одним из тех, где армия РФ может нанести внезапный и мощный удар. По его информации, там сосредоточены относительно профессиональные и хорошо организованные силы врага.