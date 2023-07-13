Live
  • Четверг 13.07.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»

Общество 17:14   13.07.2023
Оксана Горун
Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют» Фото: DeepState

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» рассказал, что делает армия РФ поблизости от Харьковской области.

Самым опасным направлением начальник ХОВА назвал Купянское. На севере враг занят не наступлением, а обороной.

«В настоящее время противник со своей стороны границы пытается укрепить Белгородское направление, то есть строит там фортификационные сооружения. Мы также продолжаем укреплять оборону, и сейчас акцент – на Купянском направлении, потому что оно самое опасное», — отметил Синегубов.

По его информации, количество оккупантов на Купянском направлении существенно изменяется — от пяти до 20 тысяч человек.

  • Читайте также: Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец

    • «Они «мигрируют», проводят ротации, восстановление. Поэтому сказать, что это именно штурмовые войска, которые готовы заходить на Купянское направление – нет, не тот случай. Однако штурмовые действия со стороны врага происходят каждый день. Как и выдвижение диверсионно-разведывательных групп», — отметил начальник ХОВА.

    Напомним, военный обозреватель Константин Машовец считает Купянское направление одним из тех, где армия РФ может нанести внезапный и мощный удар. По его информации, там сосредоточены относительно профессиональные и хорошо организованные силы врага.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    «Обиженные тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
    «Обиженные тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
    13.07.2023
    Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
    Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
    13.07.2023
    Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
    Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
    13.07.2023
    В Харькове меняют флаг Украины (видео)
    В Харькове меняют флаг Украины (видео)
    12.07.2023
    3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
    3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
    12.07.2023
    Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»
    Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»
    13.07.2023

    Новости по теме:

    14:55
    «Обиженные тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
    13:13
    єВідновлення: жителям Харьковщины выделили 22,6 млн грн на ремонт – Синегубов
    14:34
    Никакого принуждения к офлайн-учебе на Харьковщине не будет – ХОВА
    14:07
    В харьковских школах нет укрытий, что соответствуют нормам – Синегубов (видео)
    13:28
    Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 17:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» рассказал, что делает армия РФ поблизости от Харьковской области".