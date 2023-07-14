Нічна атака “Шахедами” та авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ поінформував про чергову атаку “Шахедами” по Україні, а також обстріли Харківської області та ситуацію на фронті.

“Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу “Shahed”. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється”, – сказано в ранковому зведенні Генштабу.

Про вибухи минулої ночі повідомляв начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

Про роботу ППО інформував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. На півдні ворожий наліт збігся із грозою. Інформації про “прильоти” в Одесі немає.

У Харкові тривога лунала кілька разів на ніч. О 6:05 її оголосили вкотре. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атаки ворожих БПЛА.

Протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів на Сіверському та Слобожанському напрямках. Серед них – Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області. На Куп’янському напрямку під ударом були Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ. Також Генштаб зафіксував авіаудари по Ветеринарному, Кислівці та Котлярівці.

Загалом по Україні ворог завдав 52 авіаційних ударів та близько 50 обстрілів з РСЗВ. Наступальні зусилля армія РФ зосереджує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Там сталося близько 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу і два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога“, — перерахували в Генштабі.