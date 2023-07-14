Жертв та постраждалих за добу на Харківщині немає – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, як минули останні 24 години на Харківщині.
“Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші. У районах Кислівки та Котлярівки Куп’янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію“, – повідомив Синєгубов.
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Він поінформував, що жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, як минули останні 24 години на Харківщині".