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Жертв та постраждалих за добу на Харківщині немає – ХОВА

Події 08:36   14.07.2023
Оксана Горун
Жертв та постраждалих за добу на Харківщині немає – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, як минули останні 24 години на Харківщині.

“Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші. У районах Кислівки та Котлярівки Куп’янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію“, – повідомив Синєгубов.

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Він поінформував, що жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксували.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 08:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, як минули останні 24 години на Харківщині".