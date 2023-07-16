Выхватил телефон. Грабитель ночью напал на мужчину на Салтовке в Харькове
Ночью, во время патрулирования Салтовского района Харькова, патрульные выехали на вызов о грабеже.
Мужчина на улице Валентиновской выхватил мобильный телефон у другого и убежал с места происшествия в неизвестном направлении.
Патрульные заметили рядом со станцией метро мужчину, который подпадал под ориентировку. И задержали его.
Читайте также: Вырвали деньги из рук. В Харькове двое мужчин ограбили прохожего среди дня
Новости по теме:
Вы читали новость: «Выхватил телефон. Грабитель ночью напал на мужчину на Салтовке в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 10:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью, во время патрулирования Салтовского района Харькова, патрульные выехали на вызов о грабеже.".