Выхватил телефон. Грабитель ночью напал на мужчину на Салтовке в Харькове

Ночью, во время патрулирования Салтовского района Харькова, патрульные выехали на вызов о грабеже.

Мужчина на улице Валентиновской выхватил мобильный телефон у другого и убежал с места происшествия в неизвестном направлении.

Патрульные заметили рядом со станцией метро мужчину, который подпадал под ориентировку. И задержали его.