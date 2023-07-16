Вихопив телефон. Грабіжник уночі напав на чоловіка на Салтівці у Харкові

Уночі під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні виїхали на виклик про пограбування.

Чоловік на вулиці Валентинівській вихопив мобільний телефон в іншого і побіг з місця події в невідомому напрямку.

Під час відпрацювання виклику, патрульні помітили поряд зі станцією метро чоловіка, який підпадав під орієнтування. І затримали його.