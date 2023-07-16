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Вихопив телефон. Грабіжник уночі напав на чоловіка на Салтівці у Харкові

Події 10:52   16.07.2023
Оксана Якушко
Вихопив телефон. Грабіжник уночі напав на чоловіка на Салтівці у Харкові

Уночі під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні виїхали на виклик про пограбування.

Чоловік на вулиці Валентинівській вихопив мобільний телефон в іншого і побіг з місця події в невідомому напрямку.

Під час відпрацювання виклику, патрульні помітили поряд зі станцією метро чоловіка, який підпадав під орієнтування. І затримали його.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уночі під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні виїхали на виклик про пограбування.".