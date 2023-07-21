Армия РФ обстреляла частный сектор на Харьковщине, возникли пожары — ГСЧС
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что в результате действий военных террористов из РФ загорелись дома в селе Чернещина Боровской громады.
«20 июля около 14:30 враг обстрелял частный сектор в прифронтовом селе Чернещина Боровской громады. Возникло сразу два пожара в домах граждан», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, в одном из дворов горел дом, гараж и хозяйственная постройка на площади 150 кв. м. Во втором – дом и хозпостройка на площади 72 кв. м. Пожары тушили совместно спасатели из Боровой и Луганской области.
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«Последнюю ячейку горения удалось ликвидировать в 16:30. Жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
В целом за сутки бойцы ГСЧС 12 раз выезжали на ликвидацию пожаров на Харьковщине. Два из них возникли из-за вражеских обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что в результате действий военных террористов из РФ загорелись дома в селе Чернещина Боровской громады".