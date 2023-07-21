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Армия РФ обстреляла частный сектор на Харьковщине, возникли пожары — ГСЧС

Происшествия 08:13   21.07.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла частный сектор на Харьковщине, возникли пожары — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что в результате действий военных террористов из РФ загорелись дома в селе Чернещина Боровской громады.

«20 июля около 14:30 враг обстрелял частный сектор в прифронтовом селе Чернещина Боровской громады. Возникло сразу два пожара в домах граждан», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей,  в одном из дворов горел дом, гараж и хозяйственная постройка на площади 150 кв. м. Во втором – дом и хозпостройка на площади 72 кв. м. Пожары тушили совместно спасатели из Боровой и Луганской области.

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«Последнюю ячейку горения удалось ликвидировать в 16:30. Жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

В целом за сутки бойцы ГСЧС 12 раз выезжали на ликвидацию пожаров на Харьковщине. Два из них возникли из-за вражеских обстрелов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 08:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что в результате действий военных террористов из РФ загорелись дома в селе Чернещина Боровской громады".