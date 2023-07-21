Армія РФ обстріляла приватний сектор на Харківщині, виникли пожежі – ДСНС
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило, що внаслідок дій військових терористів із РФ спалахнули будинки в селі Чернещина Борівської громади.
“20 липня близько 14:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади. Виникло відразу дві пожежі в оселях громадян”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, в одному з дворів горів будинок, гараж та господарська споруда на площі 150 кв. м. У другому – будинок та господарська споруда на площі 72 кв. м. Пожежі гасили спільно рятувальники з Борової та Луганської області.
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“Останній осередок горіння вдалося ліквідувати о 16:30. Жертв і постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.
Загалом за добу бійці ДСНС 12 разів виїжджали на ліквідацію пожеж на Харківщині. Дві з них виникли через ворожі обстріли.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило, що внаслідок дій військових терористів із РФ спалахнули будинки в селі Чернещина Борівської громади".