Армія РФ обстріляла приватний сектор на Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило, що внаслідок дій військових терористів із РФ спалахнули будинки в селі Чернещина Борівської громади.

“20 липня близько 14:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади. Виникло відразу дві пожежі в оселях громадян”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, в одному з дворів горів будинок, гараж та господарська споруда на площі 150 кв. м. У другому – будинок та господарська споруда на площі 72 кв. м. Пожежі гасили спільно рятувальники з Борової та Луганської області.

“Останній осередок горіння вдалося ліквідувати о 16:30. Жертв і постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.

Загалом за добу бійці ДСНС 12 разів виїжджали на ліквідацію пожеж на Харківщині. Дві з них виникли через ворожі обстріли.