З пораненням доїхав додому: прокурори про загиблого на Харківщині (фото)

Прокурори працюють у прикордонній Козачій Лопані. Вранці селище росіяни обстріляли через держкордон. Є загиблий.

“20 липня близько 9:20 російські військові завдали масований удар по смт Козача Лопань. Зафіксовано близько 20 ударів з танків. Загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місці слідчі збирають докази російських воєнних злочинів. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.