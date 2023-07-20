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З пораненням доїхав додому: прокурори про загиблого на Харківщині (фото)

Події 12:54   20.07.2023
Оксана Горун
З пораненням доїхав додому: прокурори про загиблого на Харківщині (фото)

Прокурори працюють у прикордонній Козачій Лопані. Вранці селище росіяни обстріляли через держкордон. Є загиблий.

“20 липня близько 9:20 російські військові завдали масований удар по смт Козача Лопань. Зафіксовано близько 20 ударів з танків. Загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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На місці слідчі збирають докази російських воєнних злочинів. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Козачою Лопань обстріляли з танків 20 липня 2023 4

Козачою Лопань обстріляли з танків 20 липня 2023 5

Козачою Лопань обстріляли з танків 20 липня 2023 2

Козачою Лопань обстріляли з танків 20 липня 2023 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 12:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори працюють у прикордонній Козачій Лопані. Вранці селище росіяни обстріляли через держкордон. Є загиблий".