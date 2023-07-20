З пораненням доїхав додому: прокурори про загиблого на Харківщині (фото)
Прокурори працюють у прикордонній Козачій Лопані. Вранці селище росіяни обстріляли через держкордон. Є загиблий.
“20 липня близько 9:20 російські військові завдали масований удар по смт Козача Лопань. Зафіксовано близько 20 ударів з танків. Загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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На місці слідчі збирають докази російських воєнних злочинів. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 12:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори працюють у прикордонній Козачій Лопані. Вранці селище росіяни обстріляли через держкордон. Є загиблий".