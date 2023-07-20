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З танків убили пенсіонера на мопеді: подробиці обстрілу Харківщини

Події 11:58   20.07.2023
Оксана Горун
З танків убили пенсіонера на мопеді: подробиці обстрілу Харківщини

Армія РФ вранці з танків обстріляла прикордонну Козачу Лопань у Харківській області. Було близько 20 ударів, повідомляє “Суспільне” з посиланням на спікера Дергачівської МВА Олександра Кулика.

“Відомо, що росіяни з території Білгородської області завдали близько 20 ударів з танку, з інтервалом десь у дві-три хвилини. Пошкоджено центральну частину селища і прилеглу до центральної, середмістя. Приватні будинки пошкоджені: покрівлі, вікна. Гаражі, сараї у людей пошкоджені, декілька об’єктів торговельної мережі. Пошкодження отримала будівля старостинського округу. Понад 20 будівель пошкоджені”, – повідомив Кулик.

Внаслідок обстрілу, за оперативними даними, загинула одна людина – 60-річний чоловік.

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“Чоловік, який загинув, у цей момент їхав на мопеді у центрі селища, отримав пряме осколкове поранення легень, у нього стався пневмоторакс, його не встигли врятувати, хоча швидка приїхала оперативно. Чоловіку було 60 років, він пенсіонер, жив разом з матір’ю. Мама у нього залишилась жива”, – зазначив представник Дергачівської МВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вранці з танків обстріляла прикордонну Козачу Лопань у Харківській області. Було близько 20 ударів, повідомляє “Суспільне” з посиланням на спікера Дергачівської МВА Олександра Кулика".