Загинули жінка та чоловік через обстріли на Харківщині (фото)
Харківська обласна прокуратура повідомила про ще одну вбиту росіянами за добу на Харківщині.
“За даними слідства, 19 липня цього року близько 20:00 зс рф вчергове обстріляли м. Куп’янськ. Загинула 50-річна жінка, пошкоджень зазнали приватні домоволодіння”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Раніше начальник ХОВА інформував про одного загиблого – 40-річного чоловіка у Вовчанську.
“20 липня близько 8:00 ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ. Снаряд влучив на територію підприємства, загинув 40-річний чоловік. Попередньо встановлено, що зс рф застосували артилерію”, – навели подробиці прокурори.
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В обох випадках розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. Прокурори та поліція на місцях збирають докази та документують чергові воєнні злочини РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про ще одну вбиту росіянами за добу на Харківщині".