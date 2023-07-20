Погибли женщина и мужчина из-за обстрелов на Харьковщине (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила еще об одной убитой россиянами за сутки на Харьковщине.
«По данным следствия, 19 июля этого года около 20:00 вс рф в очередной раз обстреляли г. Купянск. Погибла 50-летняя женщина, повреждения получили частные домовладения», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Ранее начальник ХОВА информировал об одном погибшем — 40-летнем мужчине в Волчанске.
«20 июля около 8:00 враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск. Снаряд попал на территорию предприятия, погиб 40-летний мужчина. Предварительно установлено, что вс рф применили артиллерию», — привели подробности прокуроры.
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В обоих случаях начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуроры и полиция на местах собирают доказательства и документируют очередные военные преступления РФ.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила еще об одной убитой россиянами за сутки на Харьковщине".