Из танков убили пенсионера на мопеде: подробности обстрела Харьковщины

Армия РФ утром из танков обстреляла приграничную Казачью Лопань в Харьковской области. Было около 20 ударов, сообщает «Суспільне» со ссылкой на спикера Дергачевской ГВА Александра Кулика.

«Известно, что россияне с территории Белгородской области нанесли около 20 ударов из танка с интервалом где-то в две-три минуты. Повреждена центральная часть поселка и прилегающая к центральной, посреди города. Частные дома повреждены: кровли, окна. Гаражи, сараи у людей повреждены, несколько объектов торговой сети. Повреждение получило здание старостинского округа. Более 20 зданий повреждены», — сообщил Кулик.

В результате обстрела, по оперативным данным, погиб один человек — 60-летний мужчина.

«Погибший мужчина в этот момент ехал на мопеде в центре поселка, получил прямое осколочное ранение легких, у него случился пневмоторакс, его не успели спасти, хотя «скорая» приехала оперативно. Мужчине было 60 лет, он пенсионер, жил вместе с матерью. Мама у него осталась жива», — отметил представитель Дергачевской ГВА.