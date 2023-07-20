Из танков убили пенсионера на мопеде: подробности обстрела Харьковщины
Армия РФ утром из танков обстреляла приграничную Казачью Лопань в Харьковской области. Было около 20 ударов, сообщает «Суспільне» со ссылкой на спикера Дергачевской ГВА Александра Кулика.
«Известно, что россияне с территории Белгородской области нанесли около 20 ударов из танка с интервалом где-то в две-три минуты. Повреждена центральная часть поселка и прилегающая к центральной, посреди города. Частные дома повреждены: кровли, окна. Гаражи, сараи у людей повреждены, несколько объектов торговой сети. Повреждение получило здание старостинского округа. Более 20 зданий повреждены», — сообщил Кулик.
В результате обстрела, по оперативным данным, погиб один человек — 60-летний мужчина.
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«Погибший мужчина в этот момент ехал на мопеде в центре поселка, получил прямое осколочное ранение легких, у него случился пневмоторакс, его не успели спасти, хотя «скорая» приехала оперативно. Мужчине было 60 лет, он пенсионер, жил вместе с матерью. Мама у него осталась жива», — отметил представитель Дергачевской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ утром из танков обстреляла приграничную Казачью Лопань в Харьковской области. Было около 20 ударов, сообщает «Суспільне» со ссылкой на спикера Дергачевской ГВА Александра Кулика".