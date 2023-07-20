С осколочным ранением доехал домой: прокуроры о погибшем на Харьковщине (фото)
Прокуроры работают в приграничной Казачьей Лопани. Утром поселок россияне обстреляли через госграницу. Есть погибший.
«20 июля около 9:20 российские военные нанесли массированный удар по пгт Казачья Лопань. Зафиксировано около 20-ти ударов из танков. Погиб 61-летний местный житель. Установлено, что мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарством. Получив осколочное ранение, он сел за свой мотороллер, доехал до собственного дома, где скончался. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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На месте следователи собирают доказательства российских военных преступлений. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 12:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры работают в приграничной Казачьей Лопани. Утром поселок россияне обстреляли через госграницу. Есть погибший".