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Харьковщина в огне: за сутки из-за обстрелов случилось семь пожаров

Происшествия 09:08   02.08.2023
Оксана Горун
Харьковщина в огне: за сутки из-за обстрелов случилось семь пожаров Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели сообщили о большом количестве пожаров в регионе за минувшие сутки. Больше всего досталось прифронтовому Купянском району.

«В результате вражеских обстрелов мирных населенных пунктов произошло семь пожаров. Шесть из них в Купянском районе», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пять пожаров возникли в селе Петропавловка днем 1 августа. Там горели три частных дома и хозпостройка. В целом площадь пожаров составила 220 квадратных метров. Кроме того, загорелось 200 квадратных метров сухой травы. На месте работали три единицы техники и 14 огнеборцев. Жертв и пострадавших нет.

«Чуть позже стало известно о пятом пожаре в том же селе, который на момент сообщения уже самоликвидировался. Он случился примерно в то же время, что и предыдущие. Там горела хозяйственная постройка», — отметили в ГСЧС.

Еще один пожар возник в селе Барановка Золочевской громады. Горели гараж и хозпостройка. Спасатели не смогли потушить огонь из-за продолжающихся обстрелов.

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«Наконец, в 22:00 вражеский снаряд попал на частный двор в г. Купянске. Там загорелась летняя кухня, пристройка к дому и автомобиль на общей площади около 60 кв. м. С огнем боролись спасатели 44-й ГСПЧ, потушившие его в 22:31», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 09:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели сообщили о большом количестве пожаров в регионе за минувшие сутки. Больше всего досталось прифронтовому Купянском району".