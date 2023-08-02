Харьковщина в огне: за сутки из-за обстрелов случилось семь пожаров

Спасатели сообщили о большом количестве пожаров в регионе за минувшие сутки. Больше всего досталось прифронтовому Купянском району.

«В результате вражеских обстрелов мирных населенных пунктов произошло семь пожаров. Шесть из них в Купянском районе», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пять пожаров возникли в селе Петропавловка днем 1 августа. Там горели три частных дома и хозпостройка. В целом площадь пожаров составила 220 квадратных метров. Кроме того, загорелось 200 квадратных метров сухой травы. На месте работали три единицы техники и 14 огнеборцев. Жертв и пострадавших нет.

«Чуть позже стало известно о пятом пожаре в том же селе, который на момент сообщения уже самоликвидировался. Он случился примерно в то же время, что и предыдущие. Там горела хозяйственная постройка», — отметили в ГСЧС.

Еще один пожар возник в селе Барановка Золочевской громады. Горели гараж и хозпостройка. Спасатели не смогли потушить огонь из-за продолжающихся обстрелов.

«Наконец, в 22:00 вражеский снаряд попал на частный двор в г. Купянске. Там загорелась летняя кухня, пристройка к дому и автомобиль на общей площади около 60 кв. м. С огнем боролись спасатели 44-й ГСПЧ, потушившие его в 22:31», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.