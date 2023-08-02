Синегубов: по Харьковщине били ФАБ-500 и ракетами, есть погибшая и раненый

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по Харьковской области за минувшие сутки.

«В результате ракетного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждены магазин и жилые дома, погибла женщина 91 года, получил ранения и был госпитализирован мужчина около 40 лет. Состояние раненого тяжелое. В с. Петропавловка Купянского района в результате удара авиабомбой ФАБ-500 повреждены три частных домохозяйства, произошло одновременно несколько масштабных пожаров», — сообщил Синегубов в telegram.

За минувшие сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Пожар в частном доме возник в селе Барановка Богодуховского района, в Купянске также были пожары, зафиксированы повреждения частного дома и авто.