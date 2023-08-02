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Синегубов: по Харьковщине били ФАБ-500 и ракетами, есть погибшая и раненый

Происшествия 08:34   02.08.2023
Оксана Горун
Синегубов: по Харьковщине били ФАБ-500 и ракетами, есть погибшая и раненый

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по Харьковской области за минувшие сутки.

«В результате ракетного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждены магазин и жилые дома, погибла женщина 91 года, получил ранения и был госпитализирован мужчина около 40 лет. Состояние раненого тяжелое. В с. Петропавловка Купянского района в результате удара авиабомбой ФАБ-500 повреждены три частных домохозяйства, произошло одновременно несколько масштабных пожаров», — сообщил Синегубов в telegram.

За минувшие сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

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Пожар в частном доме возник в селе Барановка Богодуховского района, в Купянске также были пожары, зафиксированы повреждения частного дома и авто.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по Харьковской области за минувшие сутки".