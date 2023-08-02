Синєгубов: по Харківщині били ФАБ-500 і ракетами, є загибла та поранений
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських ударів по Харківській області минулої доби.
“Внаслідок ракетного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий. У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
Минулої доби армія РФ обстрілювала населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського і Куп’янського районів області.
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Пожежа у приватному будинку виникла у селі Баранівка Богодухівського району, у Куп’янську також були пожежі, зафіксовано пошкодження приватного будинку та автівки.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських ударів по Харківській області минулої доби".