ISW повідомив про ситуацію на Куп’янському напрямку: успіхи РФ не підтверджені

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував про непідтверджені успіхи російських окупантів та заяви їх пропагандистів щодо сенсу атак у бік Харківщини.

“Російські війська вели наступальні операції на Куп’янському напрямку та 1 серпня досягли непідтверджених обмежених успіхів, – повідомили в актуальному зведенні ISW. – Російський військовий блогер стверджував, що російські війська захопили українську оборонну позицію у невстановленому районі на Куп’янському напрямку. Голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що російські сили посилюють атаки на Куп’янському напрямку, але українські сили їх відбивають”.

Так, російське Міноборони та так звані “військкори” навперебій повідомляли про атаки й певні успіхи в районі Куземівки, на межі Райгородка – Кармазинівка та біля Берестового (з метою перекрити трасу Куп’янськ – Сватове). Усі заявлені окупантами успіхи аналітики називають непідтвердженими.

При цьому як українські, так і російські джерела підтверджують, що головна мета ворога на цій ділянці фронту – відвернути Сили оборони від наступів на інших напрямках.

“Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські сили зосередилися вздовж кордону Харківської та Луганської областей, щоб відвернути українські сили від району Бахмута. Російський блогер заявив, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) успішно фіксують українські сили в Харківській області, які Україна мала намір розмістити в інших місцях вздовж лінії фронту”, – констатували в ISW.