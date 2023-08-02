ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: успехи РФ не подтверждены

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал о неподтвержденных успехах российских оккупантов и заявлениях их пропагандистов о смысле атак в сторону Харьковщины.

«Российские войска вели наступательные операции на Купянском направлении и 1 августа добились неподтвержденных ограниченных успехов, — сообщили в актуальной сводке ISW. — Российский военный блогер утверждал, что российские войска захватили украинскую оборонительную позицию в неустановленном районе на Купянском направлении. Глава Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщил, что российские силы усиливают атаки на Купянском направлении, но украинские силы их отражают».

Так, российское Минобороны и так называемые «военкоры» наперебой сообщали об атаках и неких успехах в районе Куземовки, на рубеже Райгородка — Кармазиновка и возле Берестового (с целью перекрыть трассу Купянск — Сватово). Все заявленные оккупантами успехи аналитики называют неподтвержденными.

При этом и украинские, и российские источники подтверждают, что главная цель врага на этом участке фронта — отвлечь Силы обороны от наступлений на других направлениях.

«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские силы сосредоточились вдоль границы Харьковской и Луганской областей, чтобы отвлечь украинские силы от района Бахмута. Российский блогер заявил, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) успешно фиксируют украинские силы в Харьковской области, которые Украина намеревалась разместить в других местах вдоль линии фронта», — констатировали в ISW.