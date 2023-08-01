Враг штурмует на Купянском направлении — Маляр
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 1 августа сообщила, что на Купянском направлении идут «изнурительные бои».
«На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы», — написала Маляр в telegram.
Она отметила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, увеличилось количество обстрелов.
Враг пытается остановить наступление Сил обороны под Бахмутом. Однако это не удается.
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«На Бахмутском направлении наши войска сегодня сталкиваются с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Для наших защитников главное — это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей», — подчеркнула Маляр.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 21:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр 1 августа сообщила, что на Купянском направлении идут «изнурительные бои»".