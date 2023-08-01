Враг штурмует на Купянском направлении — Маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 1 августа сообщила, что на Купянском направлении идут «изнурительные бои».

«На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы», — написала Маляр в telegram.

Она отметила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, увеличилось количество обстрелов.

Враг пытается остановить наступление Сил обороны под Бахмутом. Однако это не удается.

«На Бахмутском направлении наши войска сегодня сталкиваются с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Для наших защитников главное — это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей», — подчеркнула Маляр.