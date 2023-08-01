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Враг штурмует на Купянском направлении — Маляр

Политика 21:57   01.08.2023
Оксана Горун
Враг штурмует на Купянском направлении — Маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 1 августа сообщила, что на Купянском направлении идут «изнурительные бои».

«На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы», — написала Маляр в telegram.

Она отметила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, увеличилось количество обстрелов.

Враг пытается остановить наступление Сил обороны под Бахмутом. Однако это не удается.

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«На Бахмутском направлении наши войска сегодня сталкиваются с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Для наших защитников главное — это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей», — подчеркнула Маляр.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 21:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр 1 августа сообщила, что на Купянском направлении идут «изнурительные бои»".