Синегубов сообщил, что враг не имеет успехов на Купянщине

В Купянском районе на Харьковщине, где сейчас проходит линия фронта, враг активизировал штурмовые действия по позициям украинских военных, однако успеха не имеет.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Наши ВСУ наносят им большое количество потерь и не уступают ни метром нашей территории. Враг атакует наши гражданские населенные пункты. В частности, тот же Купянский район. Сегодня утром обстреляли приграничные населенные пункты, общее количество их 15. Это и Харьковский район, Богодуховский, Чугуевский, Волчанское направление», — отметил Синегубов.