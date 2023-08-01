Синегубов сообщил, что враг не имеет успехов на Купянщине
В Купянском районе на Харьковщине, где сейчас проходит линия фронта, враг активизировал штурмовые действия по позициям украинских военных, однако успеха не имеет.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Наши ВСУ наносят им большое количество потерь и не уступают ни метром нашей территории. Враг атакует наши гражданские населенные пункты. В частности, тот же Купянский район. Сегодня утром обстреляли приграничные населенные пункты, общее количество их 15. Это и Харьковский район, Богодуховский, Чугуевский, Волчанское направление», — отметил Синегубов.
Читайте также: Неподтвердженные успехи — ISW об атаках РФ на Купянско-Лиманском направлении
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов сообщил, что враг не имеет успехов на Купянщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе на Харьковщине, где сейчас проходит линия фронта, враг активизировал штурмовые действия по позициям украинских военных, однако успеха не имеет.".