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Синегубов повідомив, що ворог не має успіхів на Куп’янщині

Суспільство 12:52   01.08.2023
Вікторія Яковенко
Синегубов повідомив, що ворог не має успіхів на Куп’янщині

В Куп’янському районі, де зараз проходить лінія фронту, ворог активізував штурмові дії по позиціях українських військових, однак успіху не має.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наші ЗСУ завдають їм велику кількість втрат і не поступаються жодним метром нашої території. Натомість ворог атакує наші цивільні населені пункти. Зокрема, той самий Куп’янський район. Сьогодні вранці обстріляв прикордонні населені пункти, загальна кількість їх 15.  Це і Харківський район, Богодухівський, Чугуївський, Вовчанський напрямок», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Непідтверджені успіхи – ISW про атаки РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янському районі, де зараз проходить лінія фронту, ворог активізував штурмові дії по позиціях українських військових, однак успіху не має.".