Синегубов повідомив, що ворог не має успіхів на Куп’янщині
В Куп’янському районі, де зараз проходить лінія фронту, ворог активізував штурмові дії по позиціях українських військових, однак успіху не має.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Наші ЗСУ завдають їм велику кількість втрат і не поступаються жодним метром нашої території. Натомість ворог атакує наші цивільні населені пункти. Зокрема, той самий Куп’янський район. Сьогодні вранці обстріляв прикордонні населені пункти, загальна кількість їх 15. Це і Харківський район, Богодухівський, Чугуївський, Вовчанський напрямок», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 12:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янському районі, де зараз проходить лінія фронту, ворог активізував штурмові дії по позиціях українських військових, однак успіху не має.".