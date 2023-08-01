Синегубов повідомив, що ворог не має успіхів на Куп’янщині

В Куп’янському районі, де зараз проходить лінія фронту, ворог активізував штурмові дії по позиціях українських військових, однак успіху не має.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наші ЗСУ завдають їм велику кількість втрат і не поступаються жодним метром нашої території. Натомість ворог атакує наші цивільні населені пункти. Зокрема, той самий Куп’янський район. Сьогодні вранці обстріляв прикордонні населені пункти, загальна кількість їх 15. Це і Харківський район, Богодухівський, Чугуївський, Вовчанський напрямок», – зазначив Синєгубов.