Непідтверджені успіхи – ISW про атаки РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку

31 липня російські війська продовжили наступальні дії в районі міста Сватове Луганської області і досягли непідтверджених успіхів, пише Інститут вивчення війни ISW.

Аналітики нагадали, що, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська вели безуспішні наступальні операції на схід від села Берестове Харківської області (20 км на північний захід від Сватового) та в районі селища Новоселівське Луганської області (14 км на північний захід від Сватового).

“Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська намагалися просунутися на південь від Новоселівського та відтіснити українські війська через річку Оскіл. Міноборони РФ заявило, що російські війська зайняли вигідніші позиції в районі Куземівки (13 км на північний захід від Сватового). Один російський блогер стверджував, що війська РФ підійшли до берега річки Оскіл, інші повідомляли про важкі бої біля Новоселівського. МО Росії заявило, що 31 липня українські сили провели безуспішну атаку в районі Новоселівського”, – цитує джерела ISW.