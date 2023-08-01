Генштаб ЗСУ по Харківщині: відбита атака РФ, обстріли та авіаудар

ЗСУ на Харківщині за минулу добу успішно відбили атаку військ РФ на схід від села Берестове Куп’янського району. Також росіяни завдали авіаудару біля села Уди Золочівської громади.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, пише Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Бударки, Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне.

Що стосується атак РФ по Україні, то Генштаб повідомляє про 9 ракетних і 57 авіаційних ударів, 61 обстріл з РСЗВ по позиціях українських захисників та населених пунктах. Є загиблі та поранені цивільні, серед них діти. Руйнувань зазнали житлові будинки.