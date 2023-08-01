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Генштаб ВСУ по Харьковщине: отбитая атака РФ, обстрелы и авиаудар

Происшествия 07:43   01.08.2023
Елена Нагорная
Генштаб ВСУ по Харьковщине: отбитая атака РФ, обстрелы и авиаудар

ВСУ на Харьковщине за минувшие сутки успешно отбили атаку войск РФ восточнее села Берестовое Купянского района. Также россияне нанесли авиаудар возле села Уды Золочевской громады.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, пишет Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное, Бударки, Отрадное, Колодязное, Каменка, Фиголевка, Новомлинск и Западное.

Что касается атак РФ по Украине, то Генштаб сообщает о 9 ракетных и 57 авиационных ударах, 61 обстреле из РСЗО по позициям украинских защитников и населенных пунктах. Есть погибшие и раненые гражданские, среди них дети. Разрушениям подверглись жилые дома.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 07:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ на Харьковщине за минувшие сутки успешно отбили атаку войск РФ восточнее села Берестовое Купянского района. Также россияне нанесли авиаудар возле села Уды Золочевской громады.".