Генштаб ВСУ по Харьковщине: отбитая атака РФ, обстрелы и авиаудар

ВСУ на Харьковщине за минувшие сутки успешно отбили атаку войск РФ восточнее села Берестовое Купянского района. Также россияне нанесли авиаудар возле села Уды Золочевской громады.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, пишет Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное, Бударки, Отрадное, Колодязное, Каменка, Фиголевка, Новомлинск и Западное.

Что касается атак РФ по Украине, то Генштаб сообщает о 9 ракетных и 57 авиационных ударах, 61 обстреле из РСЗО по позициям украинских защитников и населенных пунктах. Есть погибшие и раненые гражданские, среди них дети. Разрушениям подверглись жилые дома.