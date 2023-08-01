Неподтвердженные успехи — ISW об атаках РФ на Купянско-Лиманском направлении
31 июля российские войска продолжили наступательные действия в районе города Сватово Луганской области и добились неподтвержденных успехов, пишет Институт изучения войны ISW.
Аналитики напомнили, что, по данным Генштаба ВСУ, российские войска вели безуспешные наступательные операции восточнее села Берестовое Харьковской области (20 км к северо-западу от Сватово) и в районе поселка Новоселовское Луганской области (14 км к северо-западу от Сватово).
“Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска пытались продвинуться южнее Новоселовского и оттеснить украинские войска через реку Оскол. Минобороны РФ заявило, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Куземовки (13 км к северо-западу от Сватово). Один российский блогер утверждал, что войска РФ подошли к берегу реки Оскол, а другие сообщали о тяжелых боях возле Новоселовского. МО России заявило, что 31 июля украинские силы провели безуспешную атаку в районе Новоселовского”, — цитирует источники ISW.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 10:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 июля российские войска продолжили наступательные действия в районе города Сватово Луганской области и добились неподтвержденных успехов, пишет Институт изучения войны ISW.".