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Ворог штурмує на Куп’янському напрямку – Маляр

Події 21:57   01.08.2023
Оксана Горун
Ворог штурмує на Куп’янському напрямку – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 1 серпня повідомила, що на Куп’янському напрямку йдуть “виснажливі бої”.

“На Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу. Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми”, – написала Маляр у телеграмі.

Вона зазначила, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, побільшало обстрілів.

Ворог намагається зупинити наступ Сил оборони під Бахмутом. Однак це не вдається.

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“На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні стикаються із щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним опором ворога. Для наших захисників головне – це життя бійців. Тому вони намагаються рухатися обережно, щоб не втрачати людей”, – наголосила Маляр.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 21:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 1 серпня повідомила, що на Куп’янському напрямку йдуть “виснажливі бої”".