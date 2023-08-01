Ворог штурмує на Куп’янському напрямку – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 1 серпня повідомила, що на Куп’янському напрямку йдуть “виснажливі бої”.

“На Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу. Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми”, – написала Маляр у телеграмі.

Вона зазначила, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, побільшало обстрілів.

Ворог намагається зупинити наступ Сил оборони під Бахмутом. Однак це не вдається.

“На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні стикаються із щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним опором ворога. Для наших захисників головне – це життя бійців. Тому вони намагаються рухатися обережно, щоб не втрачати людей”, – наголосила Маляр.