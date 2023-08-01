Ворог штурмує на Куп’янському напрямку – Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 1 серпня повідомила, що на Куп’янському напрямку йдуть “виснажливі бої”.
“На Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу. Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми”, – написала Маляр у телеграмі.
Вона зазначила, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, побільшало обстрілів.
Ворог намагається зупинити наступ Сил оборони під Бахмутом. Однак це не вдається.
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“На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні стикаються із щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним опором ворога. Для наших захисників головне – це життя бійців. Тому вони намагаються рухатися обережно, щоб не втрачати людей”, – наголосила Маляр.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 21:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 1 серпня повідомила, що на Куп’янському напрямку йдуть “виснажливі бої”".