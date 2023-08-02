Харківщина у вогні: за добу через обстріли сталося сім пожеж

Рятувальники повідомили про велику кількість пожеж у регіоні за минулу добу. Найбільше дісталося прифронтовому Куп’янському району.

“Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося сім пожеж. Шість із них у Куп’янському районі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

П’ять пожеж виникли у селі Петропавлівка вдень 1 серпня. Там горіли три приватні будинки та господарська споруда. Загалом площа пожеж склала 220 квадратних метрів. Крім того, спалахнуло 200 квадратних метрів сухої трави. На місці працювали три одиниці техніки та 14 вогнеборців. Жертв та постраждалих немає.

” Трохи пізніше стало відомо про п’яту пожежу в тому ж селі, яка на момент повідомлення вже самоліквідувалась. Вона трапилась приблизно в той же час, що і попередні. Там горіла господарча споруда”, – зазначили в ДСНС.

Ще одна пожежа виникла у селі Баранівка Золочівської громади. Горіли гараж та господарча споруда. Рятувальники не змогли загасити вогонь через обстріли.

“Нарешті, о 22:00 ворожий снаряд потрапив на приватне подвір’я у м. Куп’янську. Там зайнялась літня кухня, прибудова до будинку та автомобіль на загальній площі близько 60 кв. м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ, котрі загасили його о 22:31”, – зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.