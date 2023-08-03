Сутки без пострадавших: Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ из артиллерии и других видов вооружений обстреливала населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

«В течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — отметил Синегубов.

При этом есть разрушения. Так, в селе Кучеровка Купянского района повреждены хозяйственное здание и автомобиль. В Ольховатке — частный дом и хозпостройки.

«Из-за вражеских обстрелов с. Подолы Купянского района произошел лесной пожар», — сообщил начальник ХОВА.

Он также напомнил, что в течение суток в Харьковской области был подрыв на мине. Взорвался трактор на дистанционном управлении в селе Яворское Изюмского района. Никто не пострадал.

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