Сутки без пострадавших: Синегубов об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ из артиллерии и других видов вооружений обстреливала населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
«В течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — отметил Синегубов.
При этом есть разрушения. Так, в селе Кучеровка Купянского района повреждены хозяйственное здание и автомобиль. В Ольховатке — частный дом и хозпостройки.
«Из-за вражеских обстрелов с. Подолы Купянского района произошел лесной пожар», — сообщил начальник ХОВА.
Он также напомнил, что в течение суток в Харьковской области был подрыв на мине. Взорвался трактор на дистанционном управлении в селе Яворское Изюмского района. Никто не пострадал.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ из артиллерии и других видов вооружений обстреливала населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов".