Доба без постраждалих: Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ з артилерії та інших видів озброєнь обстрілювала населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

“Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.

При цьому є руйнування. Так, у селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено господарську будівлю та автомобіль. У Вільхуватці – приватний будинок та господарські будівлі.

“Через ворожі обстріли с. Подоли Куп’янського району сталася лісова пожежа”, – повідомив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що протягом доби на Харківщині був підрив на міні. Вибухнув трактор на дистанційному управлінні в селі Яворське Ізюмського району. Ніхто не постраждав.