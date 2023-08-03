Доба без постраждалих: Синєгубов про обстріли Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ з артилерії та інших видів озброєнь обстрілювала населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
“Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.
При цьому є руйнування. Так, у селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено господарську будівлю та автомобіль. У Вільхуватці – приватний будинок та господарські будівлі.
“Через ворожі обстріли с. Подоли Куп’янського району сталася лісова пожежа”, – повідомив начальник ХОВА.
Він також нагадав, що протягом доби на Харківщині був підрив на міні. Вибухнув трактор на дистанційному управлінні в селі Яворське Ізюмського району. Ніхто не постраждав.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ з артилерії та інших видів озброєнь обстрілювала населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів".