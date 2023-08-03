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Доба без постраждалих: Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:16   03.08.2023
Оксана Горун
Доба без постраждалих: Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ з артилерії та інших видів озброєнь обстрілювала населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

“Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.

При цьому є руйнування. Так, у селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено господарську будівлю та автомобіль. У Вільхуватці – приватний будинок та господарські будівлі.

“Через ворожі обстріли с. Подоли Куп’янського району сталася лісова пожежа”, – повідомив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що протягом доби на Харківщині був підрив на міні. Вибухнув трактор на дистанційному управлінні в селі Яворське Ізюмського району. Ніхто не постраждав.

Читайте також: На Харківщині трактор підірвався на міні

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 08:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ з артилерії та інших видів озброєнь обстрілювала населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів".