Live
  • Сб 05.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, обошлось без жертв

Происшествия 08:27   05.08.2023
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, обошлось без жертв

В ХОВА и ГСЧС проинформировали о последствиях атак российских террористов в течение прошедших суток. 

«В результате обстрелов с. Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства, произошли пожары. В течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

В ГСЧС сообщили подробности о пожарах из-за вражеских обстрелов. Их за сутки возникло два. Оба — в Петропавловке.

Читайте также: По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки

«Первый из них случился на территории одного из фермерских хозяйств, где горели хозяйственное сооружение и не эксплуатировавшееся здание зерносушилки на общей площади 400 кв. м, — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. —Еще до полной ликвидации одно отделение спасателей отправилось на тушение второго пожара в том же селе. На территории частного домовладения также горела хозяйственная постройка. Площадь горения составила 70 кв. м. Данный пожар был потушен в 15:12. Жертв и пострадавших нет».

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки
По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки
05.08.2023, 07:18
Синегубов рассказал, как общался с Дудиным после предательства 24 февраля
Синегубов рассказал, как общался с Дудиным после предательства 24 февраля
04.08.2023, 22:53
Делала «инвалидом» за 2000 у.е.: в Харькове будут судить сотрудницу МСЭК
Делала «инвалидом» за 2000 у.е.: в Харькове будут судить сотрудницу МСЭК
04.08.2023, 18:39
Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, обошлось без жертв
Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, обошлось без жертв
05.08.2023, 08:27
Российские войска активизировались на Купянском направлении: данные ISW
Российские войска активизировались на Купянском направлении: данные ISW
05.08.2023, 08:01
В Харькове второй раз за месяц меняют флаг Украины
В Харькове второй раз за месяц меняют флаг Украины
04.08.2023, 10:56

Новости по теме:

07:18
По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки
22:53
Синегубов рассказал, как общался с Дудиным после предательства 24 февраля
19:07
Генштаб ВСУ назвал восемь населенных пунктов Харьковщины, обстрелянных РФ
15:29
«Вернуть утраченные территории» — Маляр о целях РФ на Купянском направлении
08:58
Артиллерия, минометы, танки, КАБ и ракеты — Синегубов о сутках на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, обошлось без жертв»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 08:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА и ГСЧС проинформировали о последствиях атак российских террористов в течение прошедших суток".