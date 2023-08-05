Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, обошлось без жертв
В ХОВА и ГСЧС проинформировали о последствиях атак российских террористов в течение прошедших суток.
«В результате обстрелов с. Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства, произошли пожары. В течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
В ГСЧС сообщили подробности о пожарах из-за вражеских обстрелов. Их за сутки возникло два. Оба — в Петропавловке.
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«Первый из них случился на территории одного из фермерских хозяйств, где горели хозяйственное сооружение и не эксплуатировавшееся здание зерносушилки на общей площади 400 кв. м, — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. —Еще до полной ликвидации одно отделение спасателей отправилось на тушение второго пожара в том же селе. На территории частного домовладения также горела хозяйственная постройка. Площадь горения составила 70 кв. м. Данный пожар был потушен в 15:12. Жертв и пострадавших нет».
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА и ГСЧС проинформировали о последствиях атак российских террористов в течение прошедших суток".