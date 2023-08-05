Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, обошлось без жертв

В ХОВА и ГСЧС проинформировали о последствиях атак российских террористов в течение прошедших суток.

«В результате обстрелов с. Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства, произошли пожары. В течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

В ГСЧС сообщили подробности о пожарах из-за вражеских обстрелов. Их за сутки возникло два. Оба — в Петропавловке.

«Первый из них случился на территории одного из фермерских хозяйств, где горели хозяйственное сооружение и не эксплуатировавшееся здание зерносушилки на общей площади 400 кв. м, — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. —Еще до полной ликвидации одно отделение спасателей отправилось на тушение второго пожара в том же селе. На территории частного домовладения также горела хозяйственная постройка. Площадь горения составила 70 кв. м. Данный пожар был потушен в 15:12. Жертв и пострадавших нет».