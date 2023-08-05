Live
  • Сб 05.08.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки

Происшествия 07:18   05.08.2023
Оксана Горун
По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте и ударах российских террористов по гражданским.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Казачья Лопань, Малая Волчья, Амбарное и Бологовка на Харьковщине. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Путниково, Фиголовка, Подолы и Кисловка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла один ракетный и 50 авиационных ударов. Враг совершил 86 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 36 боевых столкновений.

Читайте также: Днем Харьковщину обстреляли: есть разрушения (фото)

«Авиация Сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены два ударных БпЛА противника типа «Шахед-136″. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага», — проинформировали в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов рассказал, как общался с Дудиным после предательства 24 февраля
Синегубов рассказал, как общался с Дудиным после предательства 24 февраля
04.08.2023, 22:53
По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки
По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки
05.08.2023, 07:18
Делала «инвалидом» за 2000 у.е.: в Харькове будут судить сотрудницу МСЭК
Делала «инвалидом» за 2000 у.е.: в Харькове будут судить сотрудницу МСЭК
04.08.2023, 18:39
В Харькове второй раз за месяц меняют флаг Украины
В Харькове второй раз за месяц меняют флаг Украины
04.08.2023, 10:56
Трамваи на выходных изменят свои маршруты в Харькове
Трамваи на выходных изменят свои маршруты в Харькове
04.08.2023, 18:28
Сегодня 5 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 августа: какой праздник и день в истории
05.08.2023, 06:00

Новости по теме:

22:53
Синегубов рассказал, как общался с Дудиным после предательства 24 февраля
19:07
Генштаб ВСУ назвал восемь населенных пунктов Харьковщины, обстрелянных РФ
18:11
Харьковская 92 ОМБр уничтожила российский «Бук» FPV-дроном за $500 (видео)
15:29
«Вернуть утраченные территории» — Маляр о целях РФ на Купянском направлении
08:58
Артиллерия, минометы, танки, КАБ и ракеты — Синегубов о сутках на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 07:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте и ударах российских террористов по гражданским".