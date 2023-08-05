По Харьковщине нанесли авиаудар. Генштаб сообщил об обстрелах за сутки

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте и ударах российских террористов по гражданским.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Казачья Лопань, Малая Волчья, Амбарное и Бологовка на Харьковщине. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Путниково, Фиголовка, Подолы и Кисловка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла один ракетный и 50 авиационных ударов. Враг совершил 86 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 36 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены два ударных БпЛА противника типа «Шахед-136″. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага», — проинформировали в Генштабе.