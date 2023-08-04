Днем Харьковщину обстреляли: есть разрушения (фото)
Днем 4 августа армия РФ обстреляла Купянский район Харьковской области, сообщила прокуратура.
«4 августа враг в очередной раз обстрелял Купянщину. В селе Петропавловка полностью сгорел дом, поврежден сарай, гараж и фермерское хозяйство. В результате вражеского обстрела Купянска примерно в 15:00 поврежден жилой дом. 3 августа около 16:30 российские военные произвели артиллерийский обстрел села Одноробовка Богодуховского района. Повреждены два частных домовладения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Информации о пострадавших от обстрелов нет.
Следователи на месте зафиксировали последствия обстрелов. Начаты расследования за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 19:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 4 августа армия РФ обстреляла Купянский район Харьковской области, сообщила прокуратура".