Днем Харьковщину обстреляли: есть разрушения (фото)

Днем 4 августа армия РФ обстреляла Купянский район Харьковской области, сообщила прокуратура.

«4 августа враг в очередной раз обстрелял Купянщину. В селе Петропавловка полностью сгорел дом, поврежден сарай, гараж и фермерское хозяйство. В результате вражеского обстрела Купянска примерно в 15:00 поврежден жилой дом. 3 августа около 16:30 российские военные произвели артиллерийский обстрел села Одноробовка Богодуховского района. Повреждены два частных домовладения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Информации о пострадавших от обстрелов нет.

Следователи на месте зафиксировали последствия обстрелов. Начаты расследования за нарушение законов и обычаев войны.