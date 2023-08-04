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Генштаб ВСУ назвал восемь населенных пунктов Харьковщины, обстрелянных РФ

Происшествия 19:07   04.08.2023
Оксана Горун
Генштаб ВСУ назвал восемь населенных пунктов Харьковщины, обстрелянных РФ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 4 августа не информировал об авиуаударах или же попытках врага наступать в Харьковской области. Продолжились минометные и артиллерийские обстрелы.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Гатище, Волчанск, Бочковое Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В целом по Украине в течение суток враг нанес 39 авиаударов и произвел 43 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

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«Авиация сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага», — проинформировало командование ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 19:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 4 августа не информировал об авиуаударах или же попытках врага наступать в Харьковской области. Продолжились минометные и артиллерийские обстрелы".