Генштаб ВСУ назвал восемь населенных пунктов Харьковщины, обстрелянных РФ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 4 августа не информировал об авиуаударах или же попытках врага наступать в Харьковской области. Продолжились минометные и артиллерийские обстрелы.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Гатище, Волчанск, Бочковое Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В целом по Украине в течение суток враг нанес 39 авиаударов и произвел 43 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага», — проинформировало командование ВСУ.