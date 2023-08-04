Генштаб ЗСУ назвав вісім населених пунктів Харківщини, обстріляних РФ

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 серпня не інформував про авіуаудари чи спроби ворога наступати в Харківській області. Тривали мінометні та артилерійські обстріли.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Загалом по Україні протягом доби ворог завдав 39 авіаударів і здійснив 43 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 30 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога“, – поінформувало командування ЗСУ.