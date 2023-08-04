Харківська 92 ОМБр знищила російський “Бук” FPV-дроном за $500 (відео)

Як горить ЗРК “Бук-М1-2” за 100 млн доларів, показав командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко.

“Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила ворожий ЗРК “Бук-М1-2″. FPV-дрон за $500 вразив зенітно-ракетний комплекс окупантів ціною у близько $100 млн!” – написав Федоренко.

“ЗРК “Бук-М1-2″ призначений для знищення літаків стратегічної та тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів (тобто використовується як ППО, а також може бути модулем тактичної ПРО)”, – прокоментував командир роти безпілотників.

Ворожу техніку, за його інформацією, знищили на Луганщині.