Скільки солдатів і техніки втратила РФ завдяки дронам харківської 92-ї ОМБр

У роті ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, розповіли, яких втрат завдали окупантам у липні.

Інфографіку опублікував командир роти Юрій Федоренко.

“У мережі ви можете знайти вартість кожної одиниці техніки і порахувати, на яку суму нам вдалося знищити або пошкодити ворожої зброї. Показники можуть бути кращими, якщо наситити лінію фронту більшою кількістю дронів – як ударних, так і розвідувальних (бо дані розвідувальних дронів допомагають артилерії точніше завдавати ударів)”, – пише Федоренко.



Інфографіка: Юрій Федоренко