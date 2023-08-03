Скільки солдатів і техніки втратила РФ завдяки дронам харківської 92-ї ОМБр
У роті ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, розповіли, яких втрат завдали окупантам у липні.
Інфографіку опублікував командир роти Юрій Федоренко.
“У мережі ви можете знайти вартість кожної одиниці техніки і порахувати, на яку суму нам вдалося знищити або пошкодити ворожої зброї. Показники можуть бути кращими, якщо наситити лінію фронту більшою кількістю дронів – як ударних, так і розвідувальних (бо дані розвідувальних дронів допомагають артилерії точніше завдавати ударів)”, – пише Федоренко.
Інфографіка: Юрій Федоренко
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 22:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роті ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, розповіли, яких втрат завдали окупантам у липні.".