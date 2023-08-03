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Сколько солдат и техники потеряла РФ благодаря дронам харьковской 92-й ОМБр

Общество 22:06   03.08.2023
Елена Нагорная
Сколько солдат и техники потеряла РФ благодаря дронам харьковской 92-й ОМБр Фото: скрин

В роте ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, рассказали, какие потери нанесли оккупантам в июле.

Инфографику опубликовал командир роты Юрий Федоренко.

«В сети вы можете найти стоимость каждой единицы техники и посчитать, на какую сумму нам удалось уничтожить или повредить вражеского оружия. Показатели могут быть лучше, если насытить линию фронта большим количеством дронов — как ударных, так и разведывательных (потому что данные разведывательных дронов помогают артиллерии точнее наносить удары)», — пишет Федоренко.


Инфографика: Юрий Федоренко

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 22:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В роте ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, рассказали, какие потери нанесли оккупантам в июле.".