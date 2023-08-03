Сколько солдат и техники потеряла РФ благодаря дронам харьковской 92-й ОМБр

В роте ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, рассказали, какие потери нанесли оккупантам в июле.

Инфографику опубликовал командир роты Юрий Федоренко.

«В сети вы можете найти стоимость каждой единицы техники и посчитать, на какую сумму нам удалось уничтожить или повредить вражеского оружия. Показатели могут быть лучше, если насытить линию фронта большим количеством дронов — как ударных, так и разведывательных (потому что данные разведывательных дронов помогают артиллерии точнее наносить удары)», — пишет Федоренко.



Инфографика: Юрий Федоренко