Сколько солдат и техники потеряла РФ благодаря дронам харьковской 92-й ОМБр
Фото: скрин
В роте ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, рассказали, какие потери нанесли оккупантам в июле.
Инфографику опубликовал командир роты Юрий Федоренко.
«В сети вы можете найти стоимость каждой единицы техники и посчитать, на какую сумму нам удалось уничтожить или повредить вражеского оружия. Показатели могут быть лучше, если насытить линию фронта большим количеством дронов — как ударных, так и разведывательных (потому что данные разведывательных дронов помогают артиллерии точнее наносить удары)», — пишет Федоренко.
Инфографика: Юрий Федоренко
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 22:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В роте ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, рассказали, какие потери нанесли оккупантам в июле.".