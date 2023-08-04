Харьковская 92 ОМБр уничтожила российский «Бук» FPV-дроном за $500 (видео)

Как горит ЗРК «Бук-М1-2» за 100 млн долларов, показал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко.

«Видели как горит ЗРК «Бук-М1-2»? Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила вражеский ЗРК «Бук-М1-2″. FPV-дрон за $500 поразил зенитно-ракетный комплекс оккупантов ценой около $100 млн!» — написал Федоренко.

«ЗРК «Бук-М1-2″ предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов (то есть используется как ПВО, а также может быть модулем тактической ПРО)», — прокомментировал командир роты беспилотников.

Вражескую технику, по его информации, уничтожили на Луганщине.