Харьковская 92 ОМБр уничтожила российский «Бук» FPV-дроном за $500 (видео)
Как горит ЗРК «Бук-М1-2» за 100 млн долларов, показал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко.
«Видели как горит ЗРК «Бук-М1-2»? Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила вражеский ЗРК «Бук-М1-2″. FPV-дрон за $500 поразил зенитно-ракетный комплекс оккупантов ценой около $100 млн!» — написал Федоренко.
«ЗРК «Бук-М1-2″ предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов (то есть используется как ПВО, а также может быть модулем тактической ПРО)», — прокомментировал командир роты беспилотников.
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Вражескую технику, по его информации, уничтожили на Луганщине.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 18:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как горит ЗРК «Бук-М1-2» за 100 млн долларов, показал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко".